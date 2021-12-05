FENERBAHÇE HABERLERİ - Mesut Özil dümene geçiyor! Rizespor maçında...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek Fenerbahçe'de Göztepe maçı sonrası 2 maç ceza alan İrfan Can Kahveci'nin yokluğunda en büyük koz Mesut Özil olacak. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin bu akşam en büyük kozu Mesut Özil olacak. Fotomaç'ın haberine göre; yıldız oyuncu, İrfan Can Kahveci'nin yokluğunda hücumda arkadaşlarına liderlik edecek. Özil'in ligde bu sezon 11 maçta 4 gol+1 asisti var. Forvette yine geçen hafta Göztepe deplasmanında gol atan Serdar Dursun'un görev yapması bekleniyor. Savunma hattınıdaTisserand, Kim, Szalai ve Ferdi olacak. Teknik patron Pereira'nın orta sahada Gustavo ile Mert Hakan'a kanatlarda ise Osayi-Samuel ile Rossi'ye şans tanıyacağı tahmin ediliyor.

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