FENERBAHÇE HABERLERİ - Pelkas'a teklif var

Pereira'nın gelişiyle kulübeye hapsolan Dimitris Pelkas'a Serie A takımlarından Bologna yeniden talip oldu. Ancak İtalyan ekibinin, Yunan oyuncu için bu kez 3.5 milyon euro'luk teklif yapmayı planladığı bildirildi.

Pereira'nın gelişiyle kulübeye hapsolan Dimitris Pelkas'a Serie A takımlarından Bologna yeniden talip oldu. Ancak İtalyan ekibinin, Yunan oyuncu için bu kez 3.5 milyon euro'luk teklif yapmayı planladığı bildirildi. Bologna, Pelkas için yazın da kapıyı çalmış ancak F.Bahçe bırakmamıştı. O dönemki teklifin 5.5 milyon euro olduğu ifade edilmişti.

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