05 Aralık 2021, Pazar

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Pelkas'a teklif var

Pelkas’a teklif var
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 05.12.2021

Pereira'nın gelişiyle kulübeye hapsolan Dimitris Pelkas'a Serie A takımlarından Bologna yeniden talip oldu. Ancak İtalyan ekibinin, Yunan oyuncu için bu kez 3.5 milyon euro'luk teklif yapmayı planladığı bildirildi.

Pereira'nın gelişiyle kulübeye hapsolan Dimitris Pelkas'a Serie A takımlarından Bologna yeniden talip oldu. Ancak İtalyan ekibinin, Yunan oyuncu için bu kez 3.5 milyon euro'luk teklif yapmayı planladığı bildirildi. Bologna, Pelkas için yazın da kapıyı çalmış ancak F.Bahçe bırakmamıştı. O dönemki teklifin 5.5 milyon euro olduğu ifade edilmişti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe - Rizespor maçının VAR hakemi açıklandı F.Bahçe - Rizespor maçının VAR hakemi açıklandı
Pereira kararını verdi! Ferdi Kadıoğlu... Pereira kararını verdi! Ferdi Kadıoğlu...
Fenerbahçe - Rizespor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe - Rizespor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör