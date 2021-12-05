FENERBAHÇE HABERLERİ - Szalai’ye ilk talip Alman

Chelsea ve Atletico Madrid'in gündeminde olan Attila Szalai için ilk resmi teklif Almanya'dan geldi…Bundesliga takımlarından Hoffenheim'ın Macar stoper için Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı belirtildi.

Chelsea ve Atletico Madrid'in gündeminde olan Attila Szalai için ilk resmi teklif Almanya'dan geldi…Bundesliga takımlarından Hoffenheim'ın Macar stoper için Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı belirtildi. Hoffenheim'ın teklifinin 6+3 milyon euro artı bir sonraki satıştan yüzde 15'lik pay olduğu ileri sürüldü. Fenerbahçe'nin Szalai'nin satışından beklentisi ise en az 20 milyon euro. Hoffenheim'in bu nedenle transferde şansı az.

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