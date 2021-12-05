05 Aralık 2021, Pazar

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Conte'nin gözü Min-Jae Kim'de

Conte’nin gözü Kim’de
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 05.12.2021

İngiliz TeamTalk, Kim Min Jae'nin Tottenham'ın teknik direktörü Antonio Conte'nin 5 gözdesinden birisi olduğunu yazdı.

Premier Lig'de zirveye çıkmak için 5 kişilik transfer listesi belirleyen Conte'nin Fiorentina'dan Vlahovic, Milan'dan Kessie, M'Gladbach'tan Zakaria, Inter'den Berella ve Fenerbahçe'den Kim Min Jae'yi ilk sıraya yazdığı ifade edildi.

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