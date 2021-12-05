FENERBAHÇE HABERLERİ - Luiz Gustavo 11’e!

Sakatlığı sona eren ve hafta içi yapılan idmanlarda takımla birlikte çalışan Luiz Gustavo'nun Çaykur Rizespor karşısında formasını geri alması bekleniyor.

Sakatlığı sona eren ve hafta içi yapılan idmanlarda takımla birlikte çalışan Luiz Gustavo'nun Çaykur Rizespor karşısında formasını geri alması bekleniyor. Cezaları sona eren Marcel Tisserand ile Mert Hakan da teknik direktör Vitor Pereira'nın şans vermesi durumunda forma giyebilecek.

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