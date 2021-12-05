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FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Luiz Gustavo 11’e!

Luiz Gustavo 11’e!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 05.12.2021

Sakatlığı sona eren ve hafta içi yapılan idmanlarda takımla birlikte çalışan Luiz Gustavo'nun Çaykur Rizespor karşısında formasını geri alması bekleniyor.

Sakatlığı sona eren ve hafta içi yapılan idmanlarda takımla birlikte çalışan Luiz Gustavo'nun Çaykur Rizespor karşısında formasını geri alması bekleniyor. Cezaları sona eren Marcel Tisserand ile Mert Hakan da teknik direktör Vitor Pereira'nın şans vermesi durumunda forma giyebilecek.

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