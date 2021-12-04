04 Aralık 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ - TFF Tahkim Kurulu'nda İrfan Can Kahveci kararı! 2 maçlık cezası...

Tahkim’den İrfan Can kararı!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 04.12.2021 Giriş Tarihi: 04.12.2021

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Göztepe maçında yaşanan olaylar sebebiyle 2 maçlık ceza alan İrfan Can Kahveci'nin cezasını onadı. İşte Tahkim'in o kararı...

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Göztepe maçında yaşanan olaylar sebebiyle 2 maçlık ceza alan İrfan Can Kahveci'nin cezasını onadı.

Tahkim'in kararı şu şekilde;

TFF Tahkim Kurulu 04 Aralık 2021 günlü (86) sayılı toplantısında gündemindeki dosyayı inceleyerek aşağıdaki kararı almıştır. (*)

1. E.2021/422 - K.2021/417

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, futbolcusu İrfan Can Kahveci ile ilgili Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 02.12.2021 tarih ve E.2021-2022/406 - K.2021-2022/482 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 04.12.2021 Cumartesi günü saat 17:00'de video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin vekilleri Av. Özge Tokarlı Gündüz ile Av. Uğur Oker'in hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin futbolcusu İrfan Can Kahveci'nin, rakip takım futbolcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve 26.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

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