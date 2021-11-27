FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'ya Yunan stoper! Attila Szalai satılırsa Giannis Michailidis...

Fenerbahçe'de transferde hareketli günler yaşanıyor. Özellikle birçok yıldızına talipler artarken öne çıkan isimlerden birisi de Attila Szalai. Sarı lacivertliler Macar savunmacının satılması durumunda aradığı ismi Yunanistan'da buldu. İşte detaylar...

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, sezona istediği gibi başlamadı. Sarı lacivertliler ligde son olarak ezeli rakibi Galatasaray'ı yenerek moral topladı. Teknik direktör Vitor Pereira önderliğinde seri yakalamak isteyen Kanarya'da gözler bir yandan da transfere çevrildi. Özellikle forvet ve kanat bölgesine transfer yapmak isteyen sarı lacivertlilerde, bir gelişme daha yaşandı. Takımın yıldız oyuncularından Attila Szalai'nin taliplerinin artması ve satılma ihtimalinin gündeme gelmesi sebebiyle stoper arayışlarına giren Kanarya, aradığı ismi buldu. Fenerbahçe'nin PAOK forması Giannis Michailidis ile yakından ilgilendiği ve Attila Szalai'nin satılması durumunda transferde harekete geçeceği iddia edildi.

GIANNIS MICHAILIDIS KİMDİR?

18 Şubat 2000 tarihinde dünyaya gelen Giannis Michailidis, PAOK altyapısında yetişti. 2019 yılında A Takım'a yükselen Yunan savunma oyuncusu, stoper mevkisinin haricinde sol bekte de forma giyebiliyor. 1.88 boyundaki Giannis Michailidis'in güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösteriliyor.

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