Fenerbahçe Göztepe maçı hazırlıklarına başladı! Altay Bayındır, Mesut Özil ve Enner Valencia...
Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında 29 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağo maçın hazırlıklarına başladı. Altay Bayındır, Mesut Özil ve Enner Valencia'nın günü tedavi programlarıyla tamamladığı duyuruldu. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 29 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Olympiakos maçında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.
Diğer futbolcuların ise ısınma ve çabukluk çalışmasının ardından pas çalışması yaptığı aktarıldı. Dar alanda oynanan çift kale maçla devam eden idmanın, bireysel çalışmalarla sona erdiği kaydedildi.
Altay Bayındır, Mesut Özil ve Enner Valencia'nın günü tedavi programlarıyla tamamladığı duyuruldu.
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