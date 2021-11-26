26 Kasım 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Göztepe maçı hazırlıklarına başladı! Altay Bayındır, Mesut Özil ve Enner Valencia...

F.Bahçe Göztepe hazırlıklarına başladı! Altay Mesut ve Valencia...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 26.11.2021

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında 29 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağo maçın hazırlıklarına başladı. Altay Bayındır, Mesut Özil ve Enner Valencia'nın günü tedavi programlarıyla tamamladığı duyuruldu. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 29 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Olympiakos maçında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer futbolcuların ise ısınma ve çabukluk çalışmasının ardından pas çalışması yaptığı aktarıldı. Dar alanda oynanan çift kale maçla devam eden idmanın, bireysel çalışmalarla sona erdiği kaydedildi.

Altay Bayındır, Mesut Özil ve Enner Valencia'nın günü tedavi programlarıyla tamamladığı duyuruldu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Uluç’tan Pereira’ya flaş eleştiri! F.Bahçe hücum mu oynadı? Uluç'tan Pereira'ya flaş eleştiri! "F.Bahçe hücum mu oynadı?"
F.Bahçe’de çarpıcı istatistik! Mesut’un olmadığı maçlarda... F.Bahçe'de çarpıcı istatistik! Mesut'un olmadığı maçlarda...
Kanarya yeni kalecisini ligde buldu! Kanarya yeni kalecisini ligde buldu!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör