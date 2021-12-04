04 Aralık 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Safiport 92-38 Antalya 07 Basketbol (MAÇ SONUCU - ÖZET)

F.Bahçe Safiport’tan 54 sayı fark!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 04.12.2021

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Safiport, Antalya 07 Basketbol'u 92-38 yendi.

- Fenerbahçe Safiport: 92- Antalya 07 Basketbol: 38

Salon: Metro Enerji

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Safiport, Antalya 07 Basketbol'u 92-38 yendi.

Hakemler: Osman Sinan İşgüder, Mustafa Candemir Tabak, Gürkan Demir

Fenerbahçe Safiport: Şerife Alperi Onar 11, Iagupova 15, Tuğçe Canıtez 12, Thomas 13, Williams 8, Zahui 16, Çağla Karatekin 3, Banu Şimşek 5, Olcay Çakır Turgut 9

Antalya 07 Basketbol: Candide Öztürk 7, Ivankovic 7, İlsu Darıcıoğlu 6, Jones, Mayombo 9, Sera Özelçi 5, Öykü Taşkın, Beril Albayrak 4, Naile Çırak

1. Periyot: 28-3

Devre: 48-16

3. Periyot: 68-21

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