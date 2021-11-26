Fenerbahçe'den devre arası operasyonu! Listede 3 aday var...
Fenerbahçe'de devre arası transfer planlamaları doğrultusunda listede 3 isim var. Sarı-lacivertliler, Vedat Muriç. Samuel Umtiti ve Fabrizio Angileri ile ilgileniyor. İşte transfere dair son detaylar... (FB spor haberleri)
Fenerbahçe'de ara transfer planı büyük ölçüde netleşti. Ocak ayında öncelikle bir golcü almayı hedefleyen sarı-lacivertliler, Attila Szalai ve Kim Min Jae'ye gelen teklifler sonrası stoper takviyesini de gündemine koydu. Ayrıca bir de kanat bek aranıyor.
Golcü için öncelik Vedat Muriç'te... Fotomaç'ın derlediği habere göre Lazio'nun kararını bekleyen yönetim, kiralama seçeneğine onay çıkarsa hemen devreye girecek.
Szalai'nin menajerinin Chelsea ile görüşmesinin ardından alternatif stoper arayışı da başladı. İlk aday Barcelona'nın yollarını ayırmayı planladığı Samuel Umtiti.
KIM'E DE TALİP VAR
Chelsea'nin 20 milyon euro civarında bir teklifle gelmesi halinde Szalai'nin satışına izin verilmesi ve Umtiti için teklif yapılması bekleniyor.
Bu arada Szalai'nin yanı sıra Tottenham ve Juventus da Kim Min Jae ile ciddi şekilde ilgileniyor. Güney Koreli savunmacı için de ocak ayında kapının çalınabileceği öğrenildi. Öte yandan Vitor Pereira'nın bir de kanat bek istediği gelen haberler arasında. Arjantin'den River Plate'in 27 yaşındaki sol beki Fabrizio Angileri iddiası gelirken, listede başka adaylar da olduğu belirtildi.
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