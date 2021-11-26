Fenerbahçe’den devre arası operasyonu! Listede 3 aday var...

Bu arada Szalai'nin yanı sıra Tottenham ve Juventus da Kim Min Jae ile ciddi şekilde ilgileniyor. Güney Koreli savunmacı için de ocak ayında kapının çalınabileceği öğrenildi. Öte yandan Vitor Pereira'nın bir de kanat bek istediği gelen haberler arasında. Arjantin'den River Plate'in 27 yaşındaki sol beki Fabrizio Angileri iddiası gelirken, listede başka adaylar da olduğu belirtildi.

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