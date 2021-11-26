26 Kasım 2021, Cuma

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Yunan basını Olympiakos-Fenerbahçe maçını böyle gördü

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. maçında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Olympiakos'a 1-0 mağlup oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 90. dakikada Tiquinho kaydetti. Yunan basını bu karşılaşmayı manşetlerine taşıdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Yunan basını Olympiakos-Fenerbahçe maçını böyle gördü
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 26.11.2021 Giriş Tarihi: 26.11.2021

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Olympiakos'a 1-0 mağlup olarak gruptan çıkma şansını yitirdi. Yunan basını da bu mücadeleyi manşetlerine taşıdı. İşte atılan başlıklardan bazıları...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Yunan basını Olympiakos-Fenerbahçe maçını böyle gördü

TOVIMA

"Tiquinho'nun 90. dakikadaki golü Karaiskakis'i ateşe verdi"

FENERBAHÇE HABERLERİ - Yunan basını Olympiakos-Fenerbahçe maçını böyle gördü

NOVASPORTS

"Kurtarıcı Tiquinho ile tur geldi"

FENERBAHÇE HABERLERİ - Yunan basını Olympiakos-Fenerbahçe maçını böyle gördü

ONSPORTS

"Faliro'da 'kırmızı ve beyazın' zaferi"

FENERBAHÇE HABERLERİ - Yunan basını Olympiakos-Fenerbahçe maçını böyle gördü

ATHENS MAGAZINE

"Olympiakos için Kurtarıcı Tiquinho! Fenerbahçe'yi evine yolladı"

FENERBAHÇE HABERLERİ - Yunan basını Olympiakos-Fenerbahçe maçını böyle gördü

PENTAPOSTAGMA

"90. dakikada atılan golle Türklere karşı efsanevi eleme"

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