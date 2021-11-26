FENERBAHÇE HABERLERİ - Yunan basını Olympiakos-Fenerbahçe maçını böyle gördü
UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. maçında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Olympiakos'a 1-0 mağlup oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 90. dakikada Tiquinho kaydetti. Yunan basını bu karşılaşmayı manşetlerine taşıdı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Olympiakos'a 1-0 mağlup olarak gruptan çıkma şansını yitirdi. Yunan basını da bu mücadeleyi manşetlerine taşıdı. İşte atılan başlıklardan bazıları...
TOVIMA
"Tiquinho'nun 90. dakikadaki golü Karaiskakis'i ateşe verdi"
NOVASPORTS
"Kurtarıcı Tiquinho ile tur geldi"
ONSPORTS
"Faliro'da 'kırmızı ve beyazın' zaferi"
ATHENS MAGAZINE
"Olympiakos için Kurtarıcı Tiquinho! Fenerbahçe'yi evine yolladı"
PENTAPOSTAGMA
"90. dakikada atılan golle Türklere karşı efsanevi eleme"
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