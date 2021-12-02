02 Aralık 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci tepkisi! "Temsilcinin yaptığı sevk..."

F.Bahçe’den İrfan Can tepkisi! Temsilcinin yaptığı sevk...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 02.12.2021

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin PFDK'ya sevk edilmesinin ardından yoğun tepki sürüyor. Sarı-lacivertlilerde genel sekreter Burak Kızılhan yapmış olduğu açıklamada, "Hem Türkiye'de hem yurt dışında sık sık görülen itiş kakışa saldırı denirse her hafta birçok oyuncu ceza alır. Temsilcinin yaptığı sevk ile 2 sezon önce Vedat Muriç'in niyet okumayla PFDK'ya sevki arasında 'skandallık' açısından bir fark yok. Muriç ceza almamıştı. İrfan Can'ın da ceza almayacağını düşünüyoruz" dedi. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe, Göztepe maçının devre arasında Atakan Çankaya ile yaşadığı tartışma sonrası İrfan Can Kahveci'nin 'Saldırı' ithamıyla PFDK'ya sevk edilmesine tepki gösterdi. Fotomaç'ın derlediği habere göre kararın düzeltileceğinin umut edildiği açıklandı. FBTV'ye çıkan genel sekreter Burak Kızılhan, "Hem Türkiye'de hem yurt dışında sık sık görülen itiş kakışa saldırı denirse her hafta birçok oyuncu ceza alır. Temsilcinin yaptığı sevk ile 2 sezon önce Vedat Muriç'in niyet okumayla PFDK'ya sevki arasında 'skandallık' açısından bir fark yok. Muriç ceza almamıştı. İrfan Can'ın da ceza almayacağını düşünüyoruz" diye konuştu. Kulübün twitter adresinden, "Ortaya çıkan görüntülerde bir saldırının olmadığı net şekilde görülmektedir. İlgili kurumun vahim hatayı düzelteceğine inanıyoruz" denildi.
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