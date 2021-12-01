03 Aralık 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe 83-58 Dynamo Kursk (MAÇ SONUCU-ÖZET)

F.Bahçe Avrupa’da farklı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 01.12.2021

Temsilcimiz Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı, EuroLeague Women 7. hafta karşılaşmasında Rusya temsilcisi Dynamo Kursk'u 83-58 mağlup etti.

Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı, EuroLeague Women 7. hafta mücadelesinde Rusya temsilcisi Dynamo Kursk'u konuk etti. Karşılaşmayı 25 sayı farkla 83-58 kazanan Potanın Kraliçeleri EuroLeague'deki 4. galibiyetine imza attı.

Satou Sabally kaydettiği 18 sayıyla takımın skoreri olurken; Kayla McBride ile Alina Iagupova 16'şar, Elizabet Williams da 12 sayıyla galibiyete önemli katkı verdi.
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