25 Kasım 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

THY EuroLeague'de Türk derbisi: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes

EuroLeague’de Türk derbisi
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 25.11.2021

Basketbol ve voleybolda da bugün iki Avrupa sınavı var. Fenerbahçe Beko, Euroleague'de bu akşam Anadolu Efes'i konuk edecek. Ülker Spor Salonu'ndaki karşılaşma 20.45'te başlayacak.

Basketbol ve voleybolda da bugün iki Avrupa sınavı var. Fenerbahçe Beko, Euroleague'de bu akşam Anadolu Efes'i konuk edecek. Ülker Spor Salonu'ndaki karşılaşma 20.45'te başlayacak. Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı ise CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında saat 19.00'da Burhan Felek'te Rusya temsilcisi Dinamo Ak Bars Kazan'ı ağırlayacak.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Avrupa’da kritik viraj! İşte Pereira’nın Olympiakos maçı 11’i Avrupa'da kritik viraj! İşte Pereira'nın Olympiakos maçı 11'i
Sol bek bombası! Transferi böyle duyurdular Sol bek bombası! Transferi böyle duyurdular
Kanarya onu gönderip forvet alacak! Hedefteki isim ise... Kanarya onu gönderip forvet alacak! Hedefteki isim ise...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör