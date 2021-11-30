03 Aralık 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo müjdesi!

F.Bahçe’ye Gustavo müjdesi!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 30.11.2021

Süper Lig'in 11'inci haftasında oynanan İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde sakatlanan Luiz Gustavo, Çaykur Rizespor maçı ile sahalara dönüyor. Yapılan tetkikler sonucunda sol biceps grade 1-2 arası yaralanma teşhis edilen ve tedavisi süren yıldız futbolcunun sakatılığı sona erdi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de sakatlığı sona eren Luiz Gustavo, Çaykur Rizespor maçı ile sahalara dönüyor.

Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında oynanan İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde sakatlanan Luiz Gustavo, 59'uncu dakikada yerini Mert Hakan Yandaş'a bırakmıştı.

Yapılan tetkikler sonucunda sol biceps grade 1-2 arası yaralanma teşhis edilen ve tedavisi süren Gustavo'nun sakatılığı sona erdi. Göztepe maçının ardından ara vermeden ligin 15'inci haftasında 5 Aralık Pazar günü oynayacağı Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarına başlayan sarı-lacivertlilerde Gustavo, takımla çalışmalarda yer aldı. Sakatlığını tamamen atlatan Brezilyalı futbolcunun Çaykur Rizespor maçında formasına kavuşması bekleniyor.

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