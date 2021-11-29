FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de Serdar Dursun için şok sözler! "Onu kimse aramıyor"

Almanya Bundesliga 2'de geçtiğimiz sezon 28 gol atarak gol kralı olan Serdar Dursun, sezon başında bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Daha sonra milli takıma da seçilen ve gollerine orada da devam eden 30 yaşındaki oyuncu için Alman basınından flaş bir yorum geldi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Sezon başında Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'ye transfer olan Serdar Dursun için Alman basınından flaş bir yorum geldi.

Geçtiğimiz sezon Darmstadt 98 forması ile 28 gol atarak gol kralı olan Serdar Dursun, sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Fotomaç'ta yer alan habere göre, Darmstadt'ın bu sezonki performansını yorumlayan Alman basını Serdar Dursun'u kimsenin aramadığını belirtti;

"Formda Darmstadt Bundesliga'ya dönüş için hazırlanıyor. İkinci lig ekibi, en iyi forvet ikilisine sahip. Eylülün sonundan itibaren Bundesliga 2'de kaybetmeyen Darmstadt, son olarak Aue'yi de mağlup etti. Hücumda çok iyi oynuyorlar. Pfeiffer şimdiden 12 gol atarken Tietz de 11 gollük katkı sağladı. Darmstadt'ta kimse Fenerbahçe'ye transfer olan Serdar Dursun'u aramıyor."

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