29 Kasım 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Göztepe - Fenerbahçe maçının VAR'ı Erkan Özdamar oldu!

Göztepe - Fenerbahçe maçının VAR’ı belli oldu!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 29.11.2021

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın Video Asistan Hakem'i (VAR) Erkan Özdamar oldu. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe deplasmanda İzmir temsilcisi Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre bu mücadelenin Video Asistan Hakem'i (VAR) Erkan Özdamar oldu.

Bu akşam saat 19.00'da Gürsel Aksel Stadyumu'nda başlayacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

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