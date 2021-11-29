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FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de Mesut Özil'den sakatlık açıklaması!

Mesut Özil’den sakatlık açıklaması!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 29.11.2021

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında İzmir'de Göztepe'nin konuğu olacak. Sarı lacivertlilerde, takımla çalışmalara başlayan kaptan Mesut Özil, Göztepe maçıyla birlikte 11’e dönmeye hazırlanıyor. 33 yaşındaki yıldız, “Ayak bileğimdeki şişlik ve ağrılar tamamen geçti. Oynamak için hazırım. Kritik Olympiakos maçını kaçırdığım için üzgünüm ama neyse ki takımdan ayrı kalma sürem uzun olmadı. Yeniden formama kavuşacağım için heyecanlıyım” diye konuştu. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de takımla çalışmalara başlayan Mesut Özil, bu akşam Göztepe maçıyla birlikte 11'e dönmeye hazırlanıyor.

Mesut Özil, Galatasaray karşısında harika bir gole imza atıp kritik galibiyette büyük pay sahibi olmuştu. Ancak yıldız futbolcu derbide bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle Olympiakos mücadelesini kaçırdı.

Takımla çalışmalara başlayan kaptan Mesut, bu akşam Göztepe maçıyla birlikte 11'e dönmeye hazırlanıyor.

Tecrübeli oyuncu, bu karşılaşmayla ilgili iddialı konuştu. Fanatik'in haberine göre, 33 yaşındaki yıldız, "Fenerbahçe'nin adı her zaman şampiyonlukla anılır. Galatasaray maçında bunu gösterdik. Derbideki aynı istek ve enerjiyi Göztepe karşısında da sahaya yansıtacağız. Çok zorlu bir sınav bizi bekliyor ancak kazanacağımıza inancım tam. Biz sonuna kadar bu yarışta olacağız" ifadelerini kullandı.

Mesut, sakatlığıyla ilgili olarak ise, "Ayak bileğimdeki şişlik ve ağrılar tamamen geçti. Oynamak için hazırım. Kritik Olympiakos maçını kaçırdığım için üzgünüm ama neyse ki takımdan ayrı kalma sürem uzun olmadı. Yeniden formama kavuşacağım için heyecanlıyım" diye konuştu.

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