29 Kasım 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de devre arası planı! Pereira geri istedi...

Planı belli oldu! Devre arasında...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 29.11.2021

Süper Lig'de özellikle forvet hattında sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'de devre arasında eski futbolculardan Allahyar tercihide masaya yatırıldı. İşte sarı-lacivertlilerin Allahyar planı... (FB spor haberleri)

Gol yollarında sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'de ocak ayında Allahyar seçeneği de masada olacak. Sabah'ın haberine göre Sezon başında Ukrayna ekibi Zorya'ya kiralanan İranlı forvet, 14 maçta 6 gol ve 4 asist ile adından söz ettiriyor. Kiralık sözleşmesi 31 Aralık'ta bitecek olan 20 yaşındaki oyuncuyu, teknik direktör Pereira'nın antrenmanlarda gördükten sonra takımda tutup tutmama kararını vereceği bildirildi. Zorya'nın 3 milyon Euro'luk opsiyonu kullanması ise beklenmiyor.
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