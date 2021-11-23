Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde ’Kim’ olduğunu gösterdi! İstatistikleri altüst etti

HAVADAN, KARADAN GEÇİT YOK!

Güney Koreli, takım içerisinde de farkını ortaya koydu. Geride kalan haftalarda da rakiplerin ataklarına duvar ören Kim; 21 top kaparken 5 kez şut engellemesi gerçekleştirdi. 2 kez orta girişimine izin vermeyip 26 defa hava topundan başarıyla ayrılarak tüm değerlerde zirveyi gördü. 31 uzaklaştırma (mb 2.8) gerçekleştiren başarılı oyuncu, Szalai'nin ardından ikinci geldi. Pas başarı oranında da yüzde 52.4 ile takımın yine en iyisi oldu.