Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde 'Kim' olduğunu gösterdi! İstatistikleri altüst etti
Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 13. haftasında oynadığı Galatasaray maçında duvar olan Kim Min-Jae, saı lacivertlilerin tüm değerlerde zirveye çıktı. Savunmada makine gibi işleyen Güney Koreli oyuncu; top kapma, şut engelleme, hava topu alma ve pas başarı oranında takımın en iyisi oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sezon başında Fenerbahçe'ye gelirken kafalarda soru işaretleri oluşturan Kim Min-Jae, performansıyla kim olduğunu dosta düşmana gösterdi. Galatasaray derbisinde iki kritik hamle ile zaferin mimarları arasına adını yazdıran Güney Koreli stoper, özellikle skor 1-1'ken Van Aanholt'un çevirdiği topa Galatasaraylı oyunculardan önce dokunmasıyla gecenin hareketine imza attı. 25 yaşındaki futbolcu, Aslantepe'de istatistiklerde rakip tanımadı. İki net gol pozisyonunu engellemesinin yanında 3 şut girişimini bertaraf etti. 4 top kapıp 6 da rakip atağı uzaklaştırarak tehlikeye fırsat vermedi.
HAVADAN, KARADAN GEÇİT YOK!
Güney Koreli, takım içerisinde de farkını ortaya koydu. Geride kalan haftalarda da rakiplerin ataklarına duvar ören Kim; 21 top kaparken 5 kez şut engellemesi gerçekleştirdi. 2 kez orta girişimine izin vermeyip 26 defa hava topundan başarıyla ayrılarak tüm değerlerde zirveyi gördü. 31 uzaklaştırma (mb 2.8) gerçekleştiren başarılı oyuncu, Szalai'nin ardından ikinci geldi. Pas başarı oranında da yüzde 52.4 ile takımın yine en iyisi oldu.
DÜNYA FENER'İ KONUŞUYOR
Güney Kore basını, milli oyuncuları Kim Min-Jae'ye övgüler yağdırdı, Fenerbahçe'nin zaferine demir duvar savunmasıyla liderlik ettiğini yazdı. İşte o yorumlar:
Kim her krizde Galatasaray'ın hücumunu bloke ederek takımın kazanmasına yardımcı oldu.
Canavar savunma oyuncusu Kim, İstanbul derbisinde iki golü bloke ederek mükemmel bir performans sergiledi ve Fenerbahçe'nin geri dönüş galibiyetini destekledi.
Fenerbahçe'nin geri dönüşlü kazanmasında Kim-Min Jae'nin büyük rolü oldu. Savaşmaktan çekinmedi ve rakibin saldırı yolunu bloke etmede liderliği ele geçirdi. (Sabah)
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