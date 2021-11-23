Fenerbahçe’de Galatasaray galibiyeti sonrası birlik sağlandı! Vitor Pereira...

Oyuncular Pereira'ya; Portekizli hoca da öğrencilerine övgü dolu sözler sarf etti. "Biz bir aileyiz" vurgusu yapan teknik heyet ve futbolcuların gelecek haftalar öncesi şampiyonluğa inançları da arttı. Uzun zaman sonra tek yürek olan Fenerbahçe'de; futbolculardan teknik heyete, yönetimden taraftarlara kadar herkes gözünü artık Olympiakos'a dikti.