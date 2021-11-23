23 Kasım 2021, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Galatasaray galibiyeti sonrası birlik sağlandı! Vitor Pereira...

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'ı 2-1 ile geçen Fenerbahçe'de, derbi galibiyeti camiada barışı sağladı. Yönetimi hedef alan taraftar, Samandıra'yı bu kez karnaval yerine çevirdi. Yıldız futbolcu Mesut Özil başta olmak üzere Pereira ile oyuncular arasındaki soğuk savaş sona erdi, "Biz bir aileyiz" vurgusu yapıldı. Uzun zaman sonra tek yürek olan Kanarya, deplasmanda oynanacak Olympiakos maçına kilitlendi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe’de Galatasaray galibiyeti sonrası birlik sağlandı! Vitor Pereira...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 23.11.2021

Üst üste alınan başarısız sonuçların ardından Galatasaray galibiyetiyle hayat bulan Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. Fotomaç'ın haberine göre, yenik duruma düştükleri derbide 10 kişiyle 3 puanı kapan sarı-lacivertlilerde uzun süre sonra birlik sağlandı. Yönetimi ve teknik heyeti hedef alan taraftarlar, önceki günkü zaferin ardından Samandıra'ya karnaval havasını getirdi, tüm takıma büyük destek verdi. Derbinin yıldızları Mesut Özil ile İrfan Can Kahvecibaşta olmak üzere Vitor Pereira ile oyuncular arasındaki soğuk savaş sonlandı.

Fenerbahçe’de Galatasaray galibiyeti sonrası birlik sağlandı! Vitor Pereira...

Oyuncular Pereira'ya; Portekizli hoca da öğrencilerine övgü dolu sözler sarf etti. "Biz bir aileyiz" vurgusu yapan teknik heyet ve futbolcuların gelecek haftalar öncesi şampiyonluğa inançları da arttı. Uzun zaman sonra tek yürek olan Fenerbahçe'de; futbolculardan teknik heyete, yönetimden taraftarlara kadar herkes gözünü artık Olympiakos'a dikti.

Fenerbahçe’de Galatasaray galibiyeti sonrası birlik sağlandı! Vitor Pereira...

Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Yunan ekibine konuk olacak sarı-lacivertliler adeta galibiyet yemini etti. Kadıköy'deki ilk karşılaşmada 3-0'lık yenilginin rövanşını almak isteyen Fenerbahçe, Yunan ekibinin başkanı Evangelos Marinakis'in çirkin sözlerine de sahadaki futboluyla karşılık vermeyi hedefliyor.

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