29 Kasım 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Göztepe Fenerbahçe maçında Vitor Pereira'dan Szalai kararı! Son 3 maçta...

Pereira Szalai’den neden vazgeçti! Son 3 maçta...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 29.11.2021

Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak olan Göztepe Fenerbahçe maçında sarı-lacivertlilerin Macar savunma oyuncusu Attila Szalai ilk 11'de yer almadı. Böylelikle Szalai üst üste 3 karşılaşmada ilk 11'de yer bulamadı. (FB spor haberleri)

Süper Lig'de Göztepe deplasmanına çıkacak Fenerbahçe'de yine Attila Szalai sürprizi yaşandı.

Teknik direktör Vitor Pereira, Attila Szalai'ye Galatasaray, Olympiakos maçlarının ardından Göztepe karşısında da ilk 11'de şans vermedi.

Attila Szalai, Fenerbahçe'ye transfer olduğundan bu yana ilk kez 3 maç üst üste yedek kaldı.

Sarı-lacivertli savunmada Serdar Aziz ile Kim Min-Jae tercih edildi. Sağ bekte Ferdi Kadıoğlu, sol bekte ise Filip Novak yer aldı.

Derbide Galatasaray'a karşı galibiyet golünü atan Miguel Crespo, Göztepe deplasmanında da ilk 11'de tercih edildi.

Mesut Özil, ilk 11'e yeniden dönerken, forvet hattında Serdar Dursun yer aldı.
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