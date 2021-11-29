29 Kasım 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira o dizilişten vazgeçmeyecek!

FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 29.11.2021

Süper Lig'de geride kalan 13 haftada zirveden uzak kalan ve Göztepe maçını hedef haline getiren Fenerbahçe'de yine 4'lü savunma tercih edilecek. İşte sarı-lacivertlilerin Göztepe maçındaki savunma hattı ve detayları... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki Olympiakos mağlubiyetinin ardından ligde hayli kritik bir maça çıkıyor. Sabah'ın derlediği habere göre Sarı-lacivertliler, son 9 lig maçında tek galibiyeti bulunan ve düşme hattında yer alan Göztepe'ye konuk oluyor. Dört maçlık kazanamama serisinin ardından 2-1'lik Galatasaray galibiyetiyle nefes alan Fenerbahçe, yine derbi dizilişi ile oynayacağı maçı kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor. Ayrıca lider Trabzonspor'un da dün kazanması Fenerbahçe'yi Göztepe karşısında galibiyete mecbur bıraktı...

MESUT ÖZİL 11'E DÖNÜYOR


Fenerbahçe'de Mert Hakan ve Tisserand kart cezalısı, Valencia ile Altay ise sakat olmaları nedeniyle bu maçta görev alamayacak. Mert Hakan'ın yerine derbide üç puanı getiren golün sahibi Crespo, Tisserand'ın yerine de Szalai oynayacak. Olympiakos maçında sakat olduğu için forma giyemeyen Mesut Özil ise iyileşti ve bugün ilk 11'de yerini alacak. İyileşen Gustavo da maç kadrosunda olacak. Forvette de Berisha'nın yerine Serdar Dursun'un görev alacağı gelen bilgiler arasında.
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