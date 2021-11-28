28 Kasım 2021, Pazar

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'den Galatasaray'a İsmail Çokçalış çalımı! Transfer takasla bitecek

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Nef Stadyumu'nda Galatasaray'ı uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup ederek moral depolayan Fenerbahçe, ezeli rakibine transfer çalımı atmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, sezon başında Galatasaray'ın da gündemine gelen Bursasporlu İsmail Çokçalış'ın transferini takas yöntemiyle bitirmeye hazırlanıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe’den Galatasaray’a İsmail Çokçalış çalımı! Transfer takasla bitecek
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 28.11.2021

Süper Lig'de beklenilen performansı gösteremeyen Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Belirli bölgelere takviye yapmak için arayışlarını sürdüren Kanarya, düğmeye bastı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe’den Galatasaray’a İsmail Çokçalış çalımı! Transfer takasla bitecek

Fotomaç'ın haberine göre; beklere takviye yapması beklenen Fenerbahçe'de Bursasporlu İsmail Çokçalış'ın da radara alındığı ileri sürüldü. Bursaspor yönetimi tarafından kadro dışı bırakılan 21 yaşındaki yetenekli oyuncu ile Galatasaray da ilgileniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe’den Galatasaray’a İsmail Çokçalış çalımı! Transfer takasla bitecek

Fenerbahçe'nin Çokçalış'a karşılık Bursaspor'a takas teklif etmeyi planladığı ifade edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe’den Galatasaray’a İsmail Çokçalış çalımı! Transfer takasla bitecek

İSMAİL ÇOKÇALIŞ KİMDİR?

21 Haziran 2000 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen İsmail Çokçalış, kariyerine 2015'te Bursaspor altyapısında başladı. Uzun süre burada forma giyen genç yıldız adayı, 2019 ocak ayında Karacabey Belediye'ye kiralandı. 2019 - 2020 sezonunda Bursaspor A takımına yükselen İsmail Çokçalış, 67 resmi müsabakada 1 gol 5 asist ile oynadı. İsmail Çokçalış, Türkiye'nin genç yaş milli takımlarında da top koşturuyor.

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