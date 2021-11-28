FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'den Galatasaray'a İsmail Çokçalış çalımı! Transfer takasla bitecek
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Nef Stadyumu'nda Galatasaray'ı uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup ederek moral depolayan Fenerbahçe, ezeli rakibine transfer çalımı atmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, sezon başında Galatasaray'ın da gündemine gelen Bursasporlu İsmail Çokçalış'ın transferini takas yöntemiyle bitirmeye hazırlanıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Süper Lig'de beklenilen performansı gösteremeyen Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Belirli bölgelere takviye yapmak için arayışlarını sürdüren Kanarya, düğmeye bastı.
Fotomaç'ın haberine göre; beklere takviye yapması beklenen Fenerbahçe'de Bursasporlu İsmail Çokçalış'ın da radara alındığı ileri sürüldü. Bursaspor yönetimi tarafından kadro dışı bırakılan 21 yaşındaki yetenekli oyuncu ile Galatasaray da ilgileniyor.
Fenerbahçe'nin Çokçalış'a karşılık Bursaspor'a takas teklif etmeyi planladığı ifade edildi.
İSMAİL ÇOKÇALIŞ KİMDİR?
21 Haziran 2000 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen İsmail Çokçalış, kariyerine 2015'te Bursaspor altyapısında başladı. Uzun süre burada forma giyen genç yıldız adayı, 2019 ocak ayında Karacabey Belediye'ye kiralandı. 2019 - 2020 sezonunda Bursaspor A takımına yükselen İsmail Çokçalış, 67 resmi müsabakada 1 gol 5 asist ile oynadı. İsmail Çokçalış, Türkiye'nin genç yaş milli takımlarında da top koşturuyor.
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