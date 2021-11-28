FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe’den Galatasaray’a İsmail Çokçalış çalımı! Transfer takasla bitecek

Fotomaç'ın haberine göre; beklere takviye yapması beklenen Fenerbahçe'de Bursasporlu İsmail Çokçalış'ın da radara alındığı ileri sürüldü. Bursaspor yönetimi tarafından kadro dışı bırakılan 21 yaşındaki yetenekli oyuncu ile Galatasaray da ilgileniyor.