28 Kasım 2021, Pazar

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'den çok konuşulacak transfer! Mesut Özil'in yerine Isco gelecek

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Hem ara transfer dönemi hem de gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe ile ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sarı-lacivertliler, adı Barcelona ile anılan yıldız oyuncu Mesut Özil'in Katalan ekibine transfer olması durumunda Real Madrid forması giyen Isco'yu kadrosuna katmak için düğmeye basacak. İşte detaylar... (FB spor haberi)

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe’den çok konuşulacak transfer! Mesut Özil’in yerine Isco gelecek
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 28.11.2021

Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe ile kritik bir maça çıkacak olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. 4 haftalık galibiyet hasretini ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-1 yenerek sonlandıran sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları hız kazandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe’den çok konuşulacak transfer! Mesut Özil’in yerine Isco gelecek

Ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle sezon sonunda mutlu sona ulaşmak isteyen Kanarya, yeni sezon için de çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-lacivertliler dünyanın dört bir yanından oyuncu arayışlarını sürdürürken, gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe’den çok konuşulacak transfer! Mesut Özil’in yerine Isco gelecek

Ronald Koeman'dan boşalan teknik direktörlük görevine Xavi'yi getiren ve eski oyuncusu Dani Alves'i yeniden renklerine bağlayan Barcelona'nın Fenerbahçeli yıldız Mesut Özil'i gündemine aldığı öne sürülmüştü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe’den çok konuşulacak transfer! Mesut Özil’in yerine Isco gelecek

İspanyol basınından fichajes.net'in haberine göre; sarı-lacivertliler, adı Katalan ekibiyle anılan Mesut'un takımdan ayrılması durumunda Real Madrid forması giyen Isco'yu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe’den çok konuşulacak transfer! Mesut Özil’in yerine Isco gelecek

PREMIER LİG'DEN DE TALİPLERİ VAR

Haberde sezon sonunda sözleşmesi bitecek İspanyol futbolcuyla birden fazla Premier Lig ekibinin de ilgilendiği vurgulandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe’den çok konuşulacak transfer! Mesut Özil’in yerine Isco gelecek

ISCO KİMDİR?

Tam adı Francisco Román Alarcón Suárez olan futbolcu, 21 Nisan 1992 tarihinde İspanya'nın Benalmádena kasabasında dünyaya geldi. Futbola PDM Benalmádena altyapısında başlayan ve Atletico Benamiel ile Valencia altyapılarında da top koşturan İspanyol yıldız, 2009 yılında Valencia ile profesyonel sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe’den çok konuşulacak transfer! Mesut Özil’in yerine Isco gelecek

İspanyol ekibiyle geçirdiği 2 sezonun ardından 6 milyon Euro karşılığında Malaga'ya transfer olan Isco, Malaga formasını da 2 sezon terlettikten sonra 2013 yılında 30 milyon Euro bonservis bedeliyle Real Madrid'in yolunu tuttu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe’den çok konuşulacak transfer! Mesut Özil’in yerine Isco gelecek

9 sezondur İspanyol devinde top koşturan 29 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 7 maçta 177 dakika süre aldı ve 1 gol kaydetti. İspanya Milli Takımı'nın da formasını giyen ve milli formayla çıktığı 38 maçta 12 gol atan Isco'nun güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro.

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