FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe’den çok konuşulacak transfer! Mesut Özil’in yerine Isco gelecek

Ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle sezon sonunda mutlu sona ulaşmak isteyen Kanarya, yeni sezon için de çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-lacivertliler dünyanın dört bir yanından oyuncu arayışlarını sürdürürken, gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı.