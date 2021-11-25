Avrupa'da kritik viraj! İşte Olympiakos - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde kritik bir maça çıkıyor. D Grubu'nda mücadele eden sarı-lacivertliler, Yunan ekibi Olympiakos ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kadıköy'de 3-0 yenildiği rakibini devirerek gruptaki iddiasını sürdürmek isteyen Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, sahaya süreceği 11'i büyk ölçüde netleştirdi. İşte Olympiakos - Fenerbahçe maçı öncesi tüm bilgiler ve iki takımın muhtemel 11'leri... (FB spor haberi)
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 5. haftasında bu akşam Olympiakos'a konuk olacak. Yunanistan'ın Pire kentindeki Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanacak karşılaşma 23.00'te başlayacak. Grupta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulanan Kanarya 5 puanla 3. sırada. Olympiakos ise 2'şer galibiyet ve mağlubiyetle (6 puan) ikinci... Fenerbahçe bugün kazanması halinde 8 puana ulaşarak son maçlar öncesi 2. sıraya yükselecek ve UEFA'da yoluna devam etmek için avantaj sağlayacak.
Mağlup olması halinde ise Avrupa Ligi'ne veda edip, Konferans Ligi'ni kovalayacak. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de 3-0 yenildiği rakibinden rövanşı almanın yanı sıra İstanbul'daki maçın ardından yaptığı 'küstah' açıklamasıyla tepki çeken Olympiakos Başkanı Marinakis'e ders vermek için de sahaya çıkacak. Sansasyonel çıkışlarıyla tanınan Marinakis, 3-0'lık galibiyet sonrası, "İstanbul'da, kendi şehrimizde böyle bir galibiyet elde etmek çok önemliydi! " ifadelerini kullanmıştı.
MESUT HARİÇ GALATASARAY 11'İ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Olympiakos karşısında sahaya süreceği 11'i de büyük ölçüde belirledi. İşte Olympiakos Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...
OLYMPIAKOS - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER
OLYMPIAKOS: Vaclik, Lala, P'Topulos, Cisse, Reabciuk, M'Vila, M. Camara, A. Camara, Onyekuru, Masouras, El Arabi.
FENERBAHÇE: Berke, Ferdi, Tisserand, Kim, Novak, Sosa, Mert Hakan, Zajc, Osayi (Rossi), İrfan Can, Berisha.
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