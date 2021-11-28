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FENERBAHÇE HABERLERİ: Allahyar Sayyadmanesh geri mi dönüyor? Vitor Pereira...

Allahyar geri mi dönüyor? Pereira...
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Giriş Tarihi: 28.11.2021

Vedat Muriqi'nin ayrılığından sonra gol yollarında sorun yaşayan Fenerbahçe'de, ocak ayında Allahyar Sayyadmanesh seçeneği de masada olacak. Sezon başında Zorya'ya kiralanan İranlı oyuncu, 21 maçta, 8 gol ve 4 asist ile dikkatleri üzerine çekti. Kiralık sözleşmesi aralık ayında bitecek olan 20 yaşındaki futbolcu hakkında son kararı Vitor Pereira verecek. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Gol yollarında sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'de ocak ayında Allahyar seçeneği de masada olacak.

Sezon başında Zorya'ya kiralanan İranlı forvet, 21 maçta 8 gol ve 4 asist ile adından söz ettiriyor.

Fotomaç'ın haberine göre, kiralık sözleşmesi aralık ayında bitecek olan 20 yaşındaki oyuncuyu, Pereira'nın antrenmanlarda gördükten sonra takımda tutup tutmama kararını vermesi bekleniyor.

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