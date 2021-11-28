FENERBAHÇE HABERLERİ: Aradaki buzlar eridi! Göztepe maçı öncesi Mesut Özil ve Vitor Pereira...
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Galatasaray derbisi sonrası, Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ve Mesut Özil arasındaki buzlar eridi. Portekizli teknik adam, Göztepe maçı öncesinde deneyimli oyuncuyla 1.5 saatlik toplantı yaptı ve ona güvendiğini yineledi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Pereira ile Mesut Özil arasındaki buzlar G.Saray ile oynanan derbi sonrasında eridi... Sarı- Lacivertliler'in dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, Galatasaray maçındaki performansı ve attığı gol ile Portekizli çalıştırıcının da ön yargısını kırmış oldu. Pereira bir anlamda ona zeytin dalını uzattı.
MAKSİMUMUNU VERMELİSİN
Takvim'in haberine göre; Pereira'nın Mesut Özil ile önceki gün 1.5 saat özel olarak görüştüğü ve bu görüşmede, "Ligin geri kalan bölümünde senden maksimum şekilde faydalanmak istiyorum" dediği öğrenildi...
MESUT ÖZİL'İN MORALİ ZİRVE YAPTI
Mesut Özil'in hocasının söylediği sözler sonrasında moralinin daha da yükseldiği belirtildi. Bu arada teknik direktör Vitor Pereira, hafif sakatlığı bulunan Mesut Özil'in Göztepe maçına sorunsuz hazır olması için direktif verdi.
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