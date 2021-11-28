FENERBAHÇE HABERLERİ: Aradaki buzlar eridi! Göztepe maçı öncesi Mesut Özil ve Vitor Pereira...

Pereira ile Mesut Özil arasındaki buzlar G.Saray ile oynanan derbi sonrasında eridi... Sarı- Lacivertliler'in dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, Galatasaray maçındaki performansı ve attığı gol ile Portekizli çalıştırıcının da ön yargısını kırmış oldu. Pereira bir anlamda ona zeytin dalını uzattı.