Göztepe - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Süper Lig
Süper Lig'in 14. haftasında heyecan devam ediyor. Göztepe ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı Mete Kalkavan yönetecek. Fenerbahçe Galatasaray, Beşiktaş, Hatayspor, Alanyaspor gibi rakiplerinin puan kaybettiği haftada kazanarak yükselişini devam ettirmek istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Göztepe - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?
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Süper Lig'in 14. haftasında heyecan devam ediyor. Galatasaray, Beşiktaş, Hatayspor, Alanyaspor gibi ekiplerin puan kaybettiği hafta Fenerbahçe, kazanarak yükselişe geçmek istiyor. Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe ligde son olarak Galatasaray'ı yenmişti. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Göztepe - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
📺 GÖZTEPE - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Göztepe - Fenerbahçe maçı 29 Kasım Pazartesi günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar aspor.com.tr'de yer alacak.
📋 GÖZTEPE - FENERBAHÇE MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ
GÖZTEPE: İrfan, Arslanagic, Atınç, Atakan, Paluli, Soner, Nwobodo, Berkan, Halil, Ndiaye, Lourency.
FENERBAHÇE: Berke, Ferdi, Kim, Szalai, Novak, Sosa, Zajc (Crespo), Osayi, İrfan, Mesut (Rossi), Berisha
🚑 FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
Sarı-lacivertli takımda 4 futbolcu, Göztepe karşısında forma giyemeyecek. Tedavilerine devam edilen Enner Valencia ile Altay Bayındır, karşılaşmada görev yapamayacak. Ligin 13. haftasında Galatasaray ile oynanan derbide kırmızı kart gören Marcel Tisserand ve 4. sarı karttan cezalı duruma düşen Mert Hakan Yandaş da takımdaki yerlerini alamayacak.
Ayak bileğindeki sakatlığını atlatan Mesut Özil ile Luiz Gustavo'nun da maç kadrosunda yer alması bekleniyor.
DEPLASMANDA 4 KEZ KAZANDI
Fenerbahçe, bu sezon ligde konuk takım olarak sahaya çıktığı 7 maçta 4 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı. Deplasmanda Adana Demirspor, Altay, Atakaş Hatayspor ve Galatasaray'ı yenen sarı-lacivertli ekip, Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve İttifak Holding Konyaspor karşısında ise sahadan mağlup ayrıldı. Bu karşılaşmalarda 9 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde de aynı sayıda gol gördü.
🚑 GÖZTEPE'DE 2 EKSİK
Sarı-kırmızılı ekipte cezalı Yalçın Kayan'ın yanı sıra, sakatlığı bulunan Marko Mihojevic yarın forma giyemeyecek.
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