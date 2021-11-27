27 Kasım 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'yi Konferans Ligi'nde ne bekliyor? Galibiyet başına...

Avrupa'nın yeni kupası Konferans Ligi'ne play-off'tan girecek olan Fenerbahçe, eşleşeceği rakibini elerse son 16 turuna kalacak. Sarı-lacivertliler, Konferans Ligi'nde gelir açısından pek bir kayba uğramayacak. UEFA, yeni organizasyonunda galibiyete 500 bin euro prim dağıtıyor. Beraberliğe ise 166 bin euro ödeniyor. Turnuvayı kazanan takım ise 8.9 milyon Euro'nun sahibi olacak. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe’yi Konferans Ligi’nde ne bekliyor? Galibiyet başına...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 27.11.2021

Avrupa'da yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek olan Fenerbahçe bu kupaya son 32 turundan katılacak. Konferans Ligi'nde grubunu lider bitiren 8 takım direkt olarak son 16 turuna yükselecek. Grubu ikinci bitiren takımlar ise Avrupa Ligi'nde grubunu üçüncü tamamlayan takımlarla play-off yani ara eleme oynayacak. Kazananlar, birincilerle birlikte son 16 turuna adını yazdıracak...

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe’yi Konferans Ligi’nde ne bekliyor? Galibiyet başına...

Avrupa Ligi macerasını Frankfurt maçıyla noktalayacak olan Kanarya ardından Konferans Ligi play-off turundaki rakibini bekleyecek. Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri arasında Tottenham, Partizan, Roma, Slavia Prag, Maccabi Tel Aviv ve Slovan Bratislava gibi ekipler yer alıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe’yi Konferans Ligi’nde ne bekliyor? Galibiyet başına...

Fotomaç'ın haberine göre, Konferans Ligi'nde son 16 turunun ardından çeyrek final, yarı final ve final maçları ile şampiyon belirlenecek. Kazanan takım bir sonraki sezonda Avrupa Ligi gruplarına direkt katılmaya hak kazanacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe’yi Konferans Ligi’nde ne bekliyor? Galibiyet başına...

GALİBİYETE 500 BİN EURO
Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde gelir açısından pek bir kayba uğramıyor. UEFA, Konferans Ligi'nde galibiyete 500 bin euro prim veriyor. Beraberliğe ise 166 bin euro ödeniyor. Turnuvayı kazanan takım ise 8.9 milyon euro'yu kasasına koyacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe’de hedef zirve! Devre arasına kadar... F.Bahçe'de hedef zirve! Devre arasına kadar...
Sistem karmaşası! Oklar yeniden ona döndü Sistem karmaşası! Oklar yeniden ona döndü
Szalai veda ediyor! İşte o rakam... Szalai veda ediyor! İşte o rakam...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör