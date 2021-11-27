FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'yi Konferans Ligi'nde ne bekliyor? Galibiyet başına...

Avrupa'nın yeni kupası Konferans Ligi'ne play-off'tan girecek olan Fenerbahçe, eşleşeceği rakibini elerse son 16 turuna kalacak. Sarı-lacivertliler, Konferans Ligi'nde gelir açısından pek bir kayba uğramayacak. UEFA, yeni organizasyonunda galibiyete 500 bin euro prim dağıtıyor. Beraberliğe ise 166 bin euro ödeniyor. Turnuvayı kazanan takım ise 8.9 milyon Euro'nun sahibi olacak. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Avrupa'da yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek olan Fenerbahçe bu kupaya son 32 turundan katılacak. Konferans Ligi'nde grubunu lider bitiren 8 takım direkt olarak son 16 turuna yükselecek. Grubu ikinci bitiren takımlar ise Avrupa Ligi'nde grubunu üçüncü tamamlayan takımlarla play-off yani ara eleme oynayacak. Kazananlar, birincilerle birlikte son 16 turuna adını yazdıracak...

