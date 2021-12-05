Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı canlı anlatım (Fenerbahçe - Rizespor maçı canlı izle)
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 15. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Son haftalarda kötü sonuçlar alan sarı lacivertliler, kendi seyircisi önünde 3 puan için sahaya çıkıyor. Öte yandan Rizespor ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlar almanın peşinde. Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr adresinde....
Süper Lig'de 15. hafta sürüyor. Günün son maçında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Sarı lacivertliler, ligde lider Trabzonspor ile puan farkını kapatmak için galibiyet almak istiyor. Öte yandan Karadeniz temsilcisi ise Kadıköy deplasmanından puan ya da puanlar almanın peşinde. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
FENERBAHÇE - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 19:00'da başlayan Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
FENERBAHÇE-RİZESPOR İLK 11'LER
Fenerbahçe: Berke, Ferdi, Tisserand, Kim, Szalai, Crespo, Mesut, Gustavo, Osayi, Berisha, Rossi.
Çaykur Rizespor: Gökhan, Fabricio, Selim Ay, Holmen, Cemali, Djokovic, Erik Sabo, Boyd, Boldrin, Aminu, Pohjanpalo.
SARI-LACİVERTLİLERDE 3 CEZALI
Sarı-lacivertli ekip, Rizespor maçında 3 cezalı futbolcusundan yararlanamıyor. Sahasında oynayacağı karşılaşmada Novak kırmızı, Zajc ise sarı kart cezalısı olduğu için görev alamıyor. Bu oyuncuların yanı sıra PFDK'dan rakip takım futbolcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 maç men cezası alan İrfan Can Kahveci forma giyemiyor.
SON 6 MAÇIN BİRİNİ KAZANDI
Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 6 karşılaşmada tek galibiyet alabildi.
Bu süreçte Galatasaray'a üstünlük kuran sarı-lacivertliler, Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ve İttifak Holding Konyaspor'a mağlup oldu. Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor ve Göztepe ile de berabere kaldı.
Söz konusu maçlarda 8 kez fileleri havalandıran sarı-lacivertliler, kalesinde ise 11 gole engel olamadı.
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