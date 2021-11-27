27 Kasım 2021, Cumartesi

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FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de Attila Szalai veda ediyor! İşte o rakam...

Fenerbahçe'nin, Macar savunma oyuncusu Attila Szalai için İngiliz ekibi Chelsea ile anlaşmaya vardığı iddia edildi. Yıldız defans oyuncusu, herhangi bir sakatlığın transferi olumsuz etkilememesi amacıyla son 4 maçta sadece 74 dakika süre aldı. İşte Szalai için ödenecek bonservis... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe’de Attila Szalai veda ediyor! İşte o rakam...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 27.11.2021

Fenerbahçe'de Attila Szalai'nin son dönemde genelde yedek soyundurulması ve yerini Marcel Tisserand'a kaptırması, beraberinde tepkileri getirdi. Sabah'ın haberine göre, bu durumun nedeninin ise Macar futbolcu için Chelsea ile yapılan transfer pazarlıkları olduğu ileri sürüldü. Sarı-lacivertlilerin geçen sezon devre arasında Apollon Limassol'den 2 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Szalai'yi 20 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Chelsea'ye göndermeye hazırlandığı öğrenildi. Tarafların prensip anlaşmasına vardığı, herhangi bir sakatlık durumunun transferi olumsuz etkilememesi adına futbolcunun yedek soyundurulduğu belirtildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe’de Attila Szalai veda ediyor! İşte o rakam...

OCAK AYINDA İNGİLTERE YOLUNU TUTACAK

Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki stoperin, ocak ayında Ada yolunu tutmasına kesin gözüyle bakılıyor. Chelsea'de savunmada görev yapan Antonio Rudiger, Andreas Christensen ve Thiago Silva'nın gelecekleriyle ilgili belirsizliklerin olması nedeniyle teknik direktör Thomas Tuchel, Attila Szalai'nin transferini özellikle istemişti. İngiliz ekibi, genç stoperi uzun süredir hem Fenerbahçe hem de Macaristan Milli Takımı'nda scoutları aracılığıyla yakın takibe almıştı.

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