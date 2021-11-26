FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de dikkat çeken tablo! Ligdeki 19 golün 12'si...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin Süper Lig’de filelere gönderdiği 19 golün 12’si orta saha oyuncularından geldi. En fazla katkıyı 4 golle Mesut Özil verirken, Ferdi ile Zajc’tan 2’şer gol geldi. Sarı-lacivertlilerin forvetleri 6 gol-8 asistte kaldı. (FB spor haberi)
Galatasaray'ı deplasmanda 52 bin taraftar karşısında yenerek büyük bir krizden çıkan sarı-lacivertlileri, bu sezon orta saha oyuncuları sırtlıyor. Ligde rakip kaleye 19 gol bırakan Kanarya'da ağlara gönderilen 12 golün altına orta alan oyuncuları imzasını atarken, 6 da asistle destek verdi. En fazla katkıyı 4 golle Mesut Özil verirken, Ferdi ve Zajc da 2'şer golle desteğini gösterdi. Servis konusunda da İrfan Can Kahveci 2 asistle kendi bölgesinin en iyisi olmayı başardı.
DIEGO ROSSI MEVKİSİNİN EN İYİSİ OLDU
Sabah'ın haberine göre; bu süreçte forvet oyuncuları bekleneni veremeyip sadece 6 gol-8 asistle öne çıktı. Toplamda 14 kez skora etki eden ileri uçtaki futbolcular arasında Diego Rossi ve Enner Valencia 2'şer kez gol sevinci yaşadı. Sarı-lacivertli takımda kiralık olarak forma giyen Rossi, 4 asistle hem takımın hem de mevkisinin en iyi ismi oldu.
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