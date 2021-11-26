FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'ya 2 kanat birden! İşte gündemdeki isimler...

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, geride kalan 13 haftada 23 puan toplayabildi. Lider Trabzonspor'un 10 puan gerisinde kalan Kanarya'da, transfer çalışmaları ise hız kazandı. Devre arasında hem sağ hem de sol kanada transfer yapmak isteyen sarı lacivertlilerin, hedefindeki isimler belli oldu. İşte detaylar...

Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, yeni hocası Vitor Pereira yönetiminde lige iddialı bir giriş yaparken, son haftalarda alınan sonuçlar ise hayal kırıklığı yaratmıştı.

Sezon başında başarılı bir şekidle işleyen 3'lü savunma sistemi, daha sonraki haftalarda işlemez hale gelmiş ve Kanarya, üst üste aldığı mağlubiyetlerle zirveden uzaklaşmıştı.

Ligin 13. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'�� deplasmanda 2-1 mağlup ederek yeniden umutlanan sarı-lacivertliler, devre arası transfer dönemi için çalışmalara hız verdi.

Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda ocak ayında kadrosuna iki kanat takviyesi yapmak için girişimlere başlarken, iki sürpriz isim gündeme geldi. İşte o futbolcular:

MIN-KYU SONG Fotomaç'ın derlediği habere göre Fenerbahçe, gündemine ilk olarak Güney Koreli futbolcusu Kim Min-Jae'nin vatandaşı Min-kyu Song'u aldı. Güney Kore liginde Jeonbuk Hyundai forması giyen 22 yaşındaki futbolcu, sol kanatta görev yapıyor.

Güncel piyasa değeri 1.5 milyon euro olan Min-kyu Song'un kulübüyle sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde sona erecek.