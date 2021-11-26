FENERBAHÇE HABERLERİ - İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri...
UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. maçında Fenerbahçe, deplasmanda Olympiakos'a 1-0 mağlup olarak tur şansını kaybetti. Sarı lacivertliler yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek. Kanarya, UEFA Konferans Ligi play-off'larında son 16'ya kalmak için mücadele edecek. Peki Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kimler? İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında konuk olduğu Olympiakos'a 1-0 mağlup oldu. Yunanistan'da beklenmedik bir mağlubiyet alan Kanarya, Avrupa Ligi'ne veda etti.
Gruptaki diğer maçta Alman ekibi Eintracht Frankfurt, Belçika temsilcisi Royal Antwerp ile 2-2 berabere kaldı.
Bu sonuçların ardından Fenerbahçe, üçüncü sırada yer aldı ve Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazandı. Play-off turunda, Konferans Ligi gruplarını ikinci sırada bitiren bir takımla eşleşecek olan Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri netleşiyor.
Konferans Ligi'nde gruplardaki son maçlar tamamlanmadı. Dolayısıyla ikinci sırada yer alacak takımlar henüz kesinleşmedi ancak güncel puan durumuna göre ikinci sırada yer alan ve Fenerbahçe'nin olası rakipleri arasında görülen ekipler şöyle...
Maccabi Tel-Aviv (İsrail)
Partizan (Sırbistan)
Roma (İtalya)
Randers (Danimarka)
Slavia Prag (Çekya)
Slovan Bratislava (Slovakya)
Tottenham (İngiltere)
Karabağ (Azerbaycan)
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