FENERBAHÇE HABERLERİ - Miha Zajc Olympiakos maçının ardından konuştu! "Galatasaray maçı..."

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. maçında Fenerbahçe, deplasmanda Olympiakos'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından sarı lacivertli oyuncu Miha Zajc. açıklamalarda bulundu.

Olympiakos yenilgisini Galatasaray derbisi yorgunluğuna bağlayan Zajc, "Maalesef son dakika golüyle kaybettik. Dolayısıyla bugünkü maç bizim için iyi bir maç değildi. Aslında yüzde elli, elli diyebileceğimiz ortada bir maçtı. Son maçımız bir derbi maçıydı. Bu yüzden belki birazcık yorgunduk. Umarım ilerisi bizim için daha iyi olur." dedi.

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