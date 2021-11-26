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FENERBAHÇE HABERLERİ - Miha Zajc Olympiakos maçının ardından konuştu! "Galatasaray maçı..."

Miha Zajc: Galatasaray maçı...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 26.11.2021

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Olympiakos'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından sarı lacivertl futbolcu Mija Zajc açıklamalarda bulundu. Zajc açıklamalarından Galatasaray derbisine de değindi. İşte o sözler...

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. maçında Fenerbahçe, deplasmanda Olympiakos'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından sarı lacivertli oyuncu Miha Zajc. açıklamalarda bulundu.

Olympiakos yenilgisini Galatasaray derbisi yorgunluğuna bağlayan Zajc, "Maalesef son dakika golüyle kaybettik. Dolayısıyla bugünkü maç bizim için iyi bir maç değildi. Aslında yüzde elli, elli diyebileceğimiz ortada bir maçtı. Son maçımız bir derbi maçıydı. Bu yüzden belki birazcık yorgunduk. Umarım ilerisi bizim için daha iyi olur." dedi.

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