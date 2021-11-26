FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de flaş Ferdi Kadıoğlu gelişmesi! Menajeri...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi bitecek Ferdi Kadıoğlu'nun takımda kalıp kalmayacağı merak konusu oldu. Sarı-lacivertli yönetimin, genç futbolcunun menajeri Rob Janssen'i yeni mukaveke için görüşmeler yapmak üzere İstanbul'a davet ettiği öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Bu sezon gösterdiği performansla Fenerbahçe'nin en önemli isimlerinden biri haline gelen Ferdi Kadıoğlu konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Genç yıldızın sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini mutlaka uzatmak isteyen Sarı-Lacivertli yönetimden flaş bir hamle geldi. Takvim'in haberine göre; yönetim, Ferdi'nin menajeri Rob Janssen'i görüşmelerde bulunmak için İstanbul'a davet etti. İsmi başta Galatasaray olmak üzere birçok takımla geçen yıldız futbolcuyla ilgili sorunu en geç ocak ayına kadar çözmek isteyen Başkan Ali Koç'un menajer Rob Janssen'le görüşmeleri bizzat yapacağı öğrenildi. Ferdi Kadıoğlu'nun de kariyerine Fenerbahçe'de devam etmek istediği öğrenildi.
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