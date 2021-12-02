Beşiktaş ve Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Alvaro Medran...

Son dakika transfer haberleri: Bu sezon hem ligde hem de Avrupa'da istedikleri sonuçları alamayan Beşiktaş ve Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi. Ocak ayında birkaç takviyeyle kadrolarını güçlendirmek isteyen iki ezeli rakiple ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. ABD basını, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin MLS ekibi Chicago Fires'ta forma giyen ve aralık ayı sonunda sözleşmesi bitecek olan orta saha oyuncusu Alvaro Medran'a talip olduğunu yazdı. İşte detaylar...

Süper Lig ve Avrupa'da istediği sonuçları alamayan Beşiktaş ve Fenerbahçe'de ocak ayında yapılacak takviyeler büyük önem taşıyor. Listesini şekillendiren ezeli rakipler transferde karşı karşıya geldi.

One Football'da yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre; Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ABD Ligi MLS takımlarından Chicago Fires'ten ocak ayında ayrılacak olan Alvaro Medran ile ilgilendiği iddia edildi.