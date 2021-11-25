26 Kasım 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Vitor Pereira Olympiakos - Fenerbahçe maçı sonrası konuştu! "Bu sonucu kabul etmek zor"

Vitor Pereira: Bu sonucu kabul etmek zor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 26.11.2021

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda deplasmanda Olympiakos'a son dakikada yediği golle mağlup olarak UEFA Avrupa Ligi'nden elenen ve yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek olan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, maç sonu basın toplantısı düzenledi. Portekizli çalıştırıcı, "Böyle bir maçı anlatmak tabii ki zor. Son dakikada kendi hatamızdan dolayı yediğimiz golle kaybetmek gerçekten üzücü. Bizden daha tecrübeli bir takıma karşı oynadık. Bu sonucu kabul etmek benim için zor." dedi.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda deplasmanda karşılaştığı Olympiakos'a 1-0'lık skorla mağlup olarak UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, maç sonrası basın toplantısı düzenledi. İşte Portekizli teknik adamın açıklamalarından öne çıkanlar:

"BU SONUCU KABUL ETMEK ZOR"

"Böyle bir maçı anlatmak tabii ki zor. Son dakikada kendi hatamızdan dolayı yediğimiz golle kaybetmek gerçekten üzücü. Bizden daha tecrübeli bir takıma karşı oynadık. Bu sonucu kabul etmek benim için zor. Orada topu kontrol edebilecek 3 oyuncumuz vardı. Bu tarz turnuvalarda bir hata yaparsanız rakibiniz golü atıyor. Şimdi yapmamız gereken dinlenmek ve bir sonraki Göztepe maçına hazırlanmak."

"UEFA Konferans Ligi'nde elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

"OLYMPIAKOS İLE EŞİT SEVİYEDE MÜCADELE ETTİK"

"Maç boyunca rakibimizle eşit seviyede mücadele ettik. Onlar evlerinde oynadılar, bizim de gol atacak pozisyonlarımız vardı. Bence iyi oynadık. Son lig maçı bizim için zordu, elimizde daha fazla çözümle gelebilseydik daha iyi olabilirdi."

"GELECEĞE BAKMAMIZ GEREKİYOR"

"Valencia, Mesut Özil, Gustavo, Serdar Dursun, Crespo gibi oyuncular elimizde olsaydı daha farklı olabilirdi. Son maçımız bizim için zorluydu. Son saniyede bir gol yedik. Futbol böyle maalesef, şu anda geleceğe bakmamız gerekiyor."

"BU MAÇ İÇİN ÜZGÜNÜZ"

"Böylesine bir skor aldığınızda bunun üstesinden gelmek zor. Bir sonraki maçımıza bakmamız ve toparlanmamız gerekiyor, lig bizim ana kulvarımız. Bu maç için üzgünüz."

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