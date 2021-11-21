21 Kasım 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'dan Galatasaray derbisi öncesi motivasyon konuşması! "Daha iyi takımız"

Vitor Pereira oyuncularına duygu yüklü bir konuşma yaptı. Oyuncularıyla son idman öncesi bir toplantı yapan Fenerbahçe Teknik Direktörü, "İyi olan biziz ve biz kazanacağız. Aklınıza geçmişteki kötü sonuçlar gelmesin. Galatasaray derbisinin bitiminde lig bizim için yeniden başlayacak" ifadelerini kullandı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira’dan Galatasaray derbisi öncesi motivasyon konuşması! Daha iyi takımız
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 21.11.2021

Fenerbahçe, bugün NEF Stadı'nda oynayacağı Galatasaray derbisinde galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Tüm planlarını derbi zaferi üzerine kuran teknik direktör Vitor Pereira, dün Can Bartu Tesisleri'nde yapılan son taktik antrenman öncesinde Sarı-Lacivertli futbolcularla motivasyon ve duygu yüklü bir konuşma gerçekleştirdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira’dan Galatasaray derbisi öncesi motivasyon konuşması! Daha iyi takımız

Takvim'in haberine göre, sezonun belki de en kritik maçına çıkacaklarını ifade eden Pereira, "İyi olan biziz ve biz kazanacağız. Aklınıza geçmişteki kötü sonuçlar gelmesin. Galatasaray derbisinin bitiminde lig bizim için yeniden başlayacak" diye konuştu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira’dan Galatasaray derbisi öncesi motivasyon konuşması! Daha iyi takımız

TAKTİK PLANA SADIK KALIN

Herkesten taktik plana sadık kalmalarını isteyen Portekizli teknik adam, "Oyunu kontrol eden biz olmalıyız. Tüm enerjiniz sahaya yansımalı. Rakibinizin pas bağlantılarını kesin. Hatalarını beklemekte sabırlı olun. Risk aldıklarında kapacağımız toplarla en kısa sürede sonuca gitmeye çalışın" ifadelerini kullandı. Portekizli teknik adam ayrıca, son haftaların formada oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'na da boş alan bırakılmamasını da oyuncularından istedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira’dan Galatasaray derbisi öncesi motivasyon konuşması! Daha iyi takımız

Pereira, derbide planlarını galibiyet üzerine kurdu. Bunun içinde oyuncularından oyunu kontrol etmelerini ve oyuncularından rakibin hatasını beklemekte sabırlı olmalarını istedi.

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