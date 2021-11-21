Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'dan Galatasaray derbisi öncesi motivasyon konuşması! "Daha iyi takımız"

Takvim'in haberine göre, sezonun belki de en kritik maçına çıkacaklarını ifade eden Pereira, "İyi olan biziz ve biz kazanacağız. Aklınıza geçmişteki kötü sonuçlar gelmesin. Galatasaray derbisinin bitiminde lig bizim için yeniden başlayacak" diye konuştu.