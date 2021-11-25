25 Kasım 2021, Perşembe
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FENERBAHÇE HABERLERİ - İngilizler Min-Jae Kim için kapıda
Galatasaray karşısında müthiş savunmasıyla adından söz ettiren Kim Min Jae, Tottenham'ın radarına girdi. Romero'nun sakatlanmasından sonra stoper arayışına geçen Londra ekibinin, Conte'nin onayıyla Fenerbahçe ile temas kurduğu ileri sürüldü.
Galatasaray karşısında müthiş savunmasıyla adından söz ettiren Kim Min Jae, Tottenham'ın radarına girdi. Romero'nun sakatlanmasından sonra stoper arayışına geçen Londra ekibinin, Conte'nin onayıyla Fenerbahçe ile temas kurduğu ileri sürüldü. Fotomaç'ın haberine göre; yönetim, Kim için en az 20 milyon euro istiyor ancak şampiyonluk hedefi için sezon sonuna kadar satmama düşüncesinde. Futbol İnsider ise Chelsea'nin geçen hafta Attila Szalai'nin menajeri ile görüştüğünü duyurdu. Devre arasında resmi teklif yapılacağı belirtildi.
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