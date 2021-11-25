Olympiakos 1-0 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, D Grubu'ndaki 5. maçında Olympiakos'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler, son dakikada Tiquinho'nun attığı golle 1-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Fenerbahçe, Royal Antwerp'in Eintracht Frankfurt ile 2-2 berabere kalması sonrası yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek. İşte detaylar... (FB spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, D Grubu'ndaki 5. maçında Yunan ekibi Olympiakos ile Georgios Karaiskaki Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

Ev sahibi takım, 90. dakikada Tiquinho'nun attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

Fenerbahçe bu sonuçla 5 puanda kalarak 3. sırada yer aldı. Puanını 9'a yükselten Olympiakos ise 2. sırada kaldı.

Grubu 3. sırada bitirmesi kesinleşen sarı-lacivertliler, yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.

UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Fenerbahçe, 9 Aralık Perşembe günü 20.45'te Eintrach Frankfurt'u ağırlayacak. Olympiakos ise aynı gün ve aynı saatte Royal Antwerp deplasmanına konuk olacak.

OLYMPIAKOS - FENERBAHÇE MAÇINDAN NOTLAR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynanan Galatasaray derbisinin 11'ine göre 2 değişiklik yaptı. Pereira, sakatlığı bulunan Mesut ve Ferdi'nin yerlerine Rossi ile Osayi-Samuel'e Olympiakos karşısında forma verdi. Tecrübeli teknik adam Galatasaray derbisinde olduğu gibi Olympiakos maçına da 4'lü savunma ile çıktı. Pereira, kalede Berke Özer'i görevlendirirken, savunma dörtlüsünü Osayi-Samuel, Tisserand, Kim Min-Jae ve Novak'tan oluşturdu. Ortada Mert Hakan, Sosa, Zajc'ı oynatan Pereira, forvet arkasında İrfan Can ile Rossi'yi değerlendirdi. Pereira gol yollarında ise Berisha'ya görev verdi.

FERDİ YEDEK SOYUNDU

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Ferdi Kadıoğlu'na Olympiakos maçında yedekler arasında yer verdi. Tecrübeli teknik adam, Ferdi'nin yerine Osayi-Samuel'e görevlendirdi.

SARI-LACİVERTLİLERDE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Olympiakos mücadelesine 4 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları devam eden Altay Bayındır, Enner Valencia ile sakatlığı sona eren ancak hazır olmayan Luiz Gustavo, mücadelede yer almadı. Bu oyuncuların yanı sıra ayak bileğinde şişlik olan ve son idmanda takımda yer almayan Mesut Özil, karşılaşmada görev alamadı. Öte yandan UEFA listesinde yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun bu karşılaşmada forma giyemeyen isimler arasında.

KARŞILAŞMAYA BÜYÜK İLGİ

Olympiakos ile Fenerbahçe arasında oynanan maça ev sahibi takım taraftarları büyük ilgi gösterdi. 32 bin kişilik Georgios Karaiskakis Stadı'nın büyük bir bölümünü dolduran Olympiakos taraftarları takımları lehine tezahüratlarda bulundu.

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