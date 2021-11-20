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FENERBAHÇE

Galatasaray-Fenerbahçe maçında Vitor Pereira'dan o isme özel görev!

Pereira’dan derbide o isme özel görev!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 20.11.2021 Giriş Tarihi: 20.11.2021

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak olan Galatasaray derbisi öncesi Vitor Pereira yönetiminde taktik çalışmaları kapsamında hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde Pereira, özellikle Kim Min Jae ile özel görüşerek Kerem Aktürkoğlu'nu durdurmasını istedi. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe formasını giydiği an itibarıyla taraftarın gönlünde taht kuran Kim Min Jae, Galatasaray derbisinde de sarı lacivertlilerin en büyük güvencesi konumunda bulunuyor. Türkiye'nin haberine göre, Pereira'nın vazgeçilmezi savunmanın sigortası olan Koreli stoper, başta Kerem Aktürkoğlu olmak üzere Galatasaray hücumcularına set çekecek. Pozisyon bilgisi, ikili mücadele ve hava toplarındaki hâkimiyetiyle güven veren Kim, aynı zamanda atakları başlatan isim olarak da derbide kilit rol oynayacak.






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