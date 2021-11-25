25 Kasım 2021, Perşembe
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Fenerbahçe'nin jokeri Ferdi Kadıoğlu
Vitor Pereira ile birlikte Fenerbahçe'nin vazgeçilmezleri arasına giren Ferdi Kadıoğlu'nun bu sezon oynamadığı mevki kalmadı. 22 yaşındaki futbolcu, 4. sezonuna girdiği sarı-lacivertlilerde sağ kanat, sol kanat, 10 numara, sağ kanat bek, sol kanat ve son olarak Galatasaray derbisinde sağ bek oynadı.
Vitor Pereira ile birlikte Fenerbahçe'nin vazgeçilmezleri arasına giren Ferdi Kadıoğlu'nun bu sezon oynamadığı mevki kalmadı. 22 yaşındaki futbolcu, 4. sezonuna girdiği sarı-lacivertlilerde sağ kanat, sol kanat, 10 numara, sağ kanat bek, sol kanat ve son olarak Galatasaray derbisinde sağ bek oynadı. Bu sezon Çubuklu ile 18 resmi maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, 2 gol attı, 2 de asist yaptı.
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