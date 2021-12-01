02 Aralık 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira Attila Szalai'yi neden oynatmıyor? O gerçek ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncularından Attila Szalai performansıyla Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girmişti. Milli takımıyla da başarılı bir grafik çizen Macar savunmacı, transferin de gözdesi konumundaydı. Ancak 23 yaşındaki stoper, son haftalarda birden bire teknik direktör Vitor Pereira tarafından kesik yedi. Portekizli hocanın Szalai'yi oynatmamasının nedeni ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira Attila Szalai’yi neden oynatmıyor? O gerçek ortaya çıktı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 01.12.2021

Süper Lig'de sürdürdüğü şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, lider Trabzonspor'un bir hayli uzağında kaldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira Attila Szalai’yi neden oynatmıyor? O gerçek ortaya çıktı

Alınan kötü sonuçların ardından oyuncu tercihleri sebebiyle Vitor Pereira ise eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira Attila Szalai’yi neden oynatmıyor? O gerçek ortaya çıktı

Özellikle son haftalarda Attila Szalai'yi oynatmaması sebebiyle eleştirilen Portekizli teknik adamın, bu tercihi neden verdiği merak konusuydu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira Attila Szalai’yi neden oynatmıyor? O gerçek ortaya çıktı

NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Birçok önemli kulübün takibinde olan Macar stoper, son haftalarda Pereira'nın gözünden düştü. Akşam'ın haberine göre; Portekizli teknik adamın, hatalarının yanı sıra Attila Szalai'yi ağır bulduğu gerekçesiyle oynatmadığı öğrenildi.

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