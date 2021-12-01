FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira Attila Szalai'yi neden oynatmıyor? O gerçek ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncularından Attila Szalai performansıyla Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girmişti. Milli takımıyla da başarılı bir grafik çizen Macar savunmacı, transferin de gözdesi konumundaydı. Ancak 23 yaşındaki stoper, son haftalarda birden bire teknik direktör Vitor Pereira tarafından kesik yedi. Portekizli hocanın Szalai'yi oynatmamasının nedeni ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Süper Lig'de sürdürdüğü şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, lider Trabzonspor'un bir hayli uzağında kaldı.

Alınan kötü sonuçların ardından oyuncu tercihleri sebebiyle Vitor Pereira ise eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.