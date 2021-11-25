25 Kasım 2021, Perşembe

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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe için Fabrizio Angileri iddiası! Transferde 2 rakip var

Sol bek bombası! Transferi böyle duyurdular
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 25.11.2021

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'in 13. haftasında oynanan ve 2-1 kazanılan Galatasarau derbisinde 4'lü savunmaya dönen Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Arjantin basını, ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerin, River Plate'de forma giyen sol bek Fabrizio Angileri ile ilgilendiği öne sürüldü. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Yeniden 4'lü savunmaya dönen Fenerbahçe için sol bek iddiası geldi. Arjantin'in Ole gazetesi, sarı-lacivertli takımın River Plate'de forma giyen Fabrizio Angileri ile ilgilendiğini yazdı. Fotomaç'ın derlediği habere göre; 2023 yılına kadar sözleşmesi olan 27 yaşındaki sol bek için Olympiakos ile Getafe'nin de devrede olduğu belirtildi. 1.85 boyunda olan Angileri orta sahanın solunda da görev alabiliyor. Kariyerinde Arjantin dışına çıkmayan tecrübeli ismin mevcut piyasa değeri 4.3 milyon euro.

İngilizler Min-Jae Kim için kapıda haberin devamı

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