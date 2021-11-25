25 Kasım 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe'den kadına yönelik şiddete tepki!

F.Bahçe’den kadına yönelik şiddete tepki!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 25.11.2021

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, kadına yönelik şiddete karşı resmi sitesinden bir bildiri yayınladı. Bildiride, "Biz bu mücadelede bir adım geri atmayacağız." denildi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Kulübü, kadına yönelik şiddete karşı resmi sitesinden bir bildiri yayınladı. Yayınlanan bildiride, "Biz bu mücadelede bir adım geri atmayacağız!" ifadelerine yer verildi.

İşte o açıklama:

Kadınlara yönelik şiddet, baskı ve ayrımcılığın karşısında olduğunu her fırsatta dile getiren;

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'yle iş birliği yaparak HeForShe hareketinin destekleyicisi olan Fenerbahçe Spor Kulübü sporun gücüyle bir daha yüksek sesle haykırıyor:

Kadınlara ve kız çocuklarına karşı her türlü ayrımcılığa,

Cinsiyetçi yaklaşımlara ve söylemlere,

Kadınlara uygulanan fiziksel ve psikolojik şiddete,

Eşitsizliğe,

Haksızlığa,

Adaletsizliğe,

KARŞIYIZ!

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde tek hedefimiz;

"Hiçbir kadının şiddet görmediği,
tek bir kadının cinayete kurban gitmediği, kadınlar ve kız çocuklarının 'öteki'leştirilmediği bir dünya!"

Ve BİZ bunun için mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz!

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