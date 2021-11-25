FENERBAHÇE HABERLERİ - Attila Szalai transferini açıkladılar! Yeni adresi...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: 2020/2021 sezonu ara transfer dönemine kadroya dahil edilen ve sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına giren Attila Szalai ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Macar stoperin, ocak ayında Avrupa'nın dev kulübüne imza atacağı öne sürüldü. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe formasıyla gösterdiği başarılı performansla Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takan Attila Szalai, sarı-lacivertli kulüpten ayrılmaya hazırlanıyor.
Football Insider'ın haberine göre Chelsea, Macar futbolcuyu ocak ayında kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.
STAMFORD BRIDGE'E GÖRÜŞME YAPILDI
Haberde Szalai'nin menajerinin geçtiğimiz hafta Chelsea'li yetkililerle görüşmek için Stamford Bridge'e geldiği belirtildi.
İngiliz devinin teknik direktörü Thomas Tuchel'in de stoper hattına bir takviye yapılması konusunda istekli olduğu öğrenildi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada Attila Szalai için en az 20 milyon Euro'luk bir teklifi değerlendireceklerini söylemişti.
Güncel piyasa değeri 11 milyon Euro olan Macar stoperin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
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