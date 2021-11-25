25 Kasım 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Attila Szalai transferini açıkladılar! Yeni adresi...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: 2020/2021 sezonu ara transfer dönemine kadroya dahil edilen ve sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına giren Attila Szalai ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Macar stoperin, ocak ayında Avrupa'nın dev kulübüne imza atacağı öne sürüldü. İşte detaylar... (FB spor haberi)

FENERBAHÇE HABERLERİ - Attila Szalai transferini açıkladılar! Yeni adresi...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 25.11.2021

Fenerbahçe formasıyla gösterdiği başarılı performansla Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takan Attila Szalai, sarı-lacivertli kulüpten ayrılmaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Attila Szalai transferini açıkladılar! Yeni adresi...

Football Insider'ın haberine göre Chelsea, Macar futbolcuyu ocak ayında kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Attila Szalai transferini açıkladılar! Yeni adresi...

STAMFORD BRIDGE'E GÖRÜŞME YAPILDI

Haberde Szalai'nin menajerinin geçtiğimiz hafta Chelsea'li yetkililerle görüşmek için Stamford Bridge'e geldiği belirtildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Attila Szalai transferini açıkladılar! Yeni adresi...

İngiliz devinin teknik direktörü Thomas Tuchel'in de stoper hattına bir takviye yapılması konusunda istekli olduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Attila Szalai transferini açıkladılar! Yeni adresi...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada Attila Szalai için en az 20 milyon Euro'luk bir teklifi değerlendireceklerini söylemişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Attila Szalai transferini açıkladılar! Yeni adresi...

Güncel piyasa değeri 11 milyon Euro olan Macar stoperin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Dikkat çeken F.Bahçe tespiti! İhtiyacı olan 2 şey... Dikkat çeken F.Bahçe tespiti! "İhtiyacı olan 2 şey..."
THY EuroLeague’de Türk derbisi haftası! THY EuroLeague'de Türk derbisi haftası!
Talisca’dan transfer iddialarına yanıt! Talisca'dan transfer iddialarına yanıt!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör