24 Kasım 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Olympiakos başkanı Marinakis'ten Fenerbahçe maçı öncesi flaş karar!

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. İki takım için de oldukça kritik öneme sahip olan bu maç öncesinde Yunan kulübünün başkanı Marinakis'ten flaş bir hamle geldi. İşte detaylar...

Olympiakos başkanı Marinakis’ten Fenerbahçe maçı öncesi flaş karar!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 24.11.2021

Olympiakos deplasmanında kazanarak grupta son maçlar öncesi daha iddialı hale gelmek isteyen Sarı-Lacivertliler'de futbolcular maça, 3-0 kaybettikleri ilk karşılaşma sonrası Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis'in İstanbul ile ilgili "Kendi şehrimiz" açıklamasının motivasyonuyla hazırlanıyor.

Olympiakos başkanı Marinakis’ten Fenerbahçe maçı öncesi flaş karar!

Türk futbolcular, rövanşı almaları gerektiğini tüm takıma anlatarak mücadelenin önemine dikkat çekiyor.

Olympiakos başkanı Marinakis’ten Fenerbahçe maçı öncesi flaş karar!

Futbolcular, mücadelede alınacak galibiyetin ligin ardından Avrupa'daki iddiayı güçlendirmesi açısından da hayli kritik olduğunu vurguluyor.

Olympiakos başkanı Marinakis’ten Fenerbahçe maçı öncesi flaş karar!

Kaptanlar, derbi havasından çıkılması için sürekli olarak takıma uyarılarda bulunuyor.

Olympiakos başkanı Marinakis’ten Fenerbahçe maçı öncesi flaş karar!

BAŞKAN MARINAKIS PRİM SÖZÜ VERDİ

Bu arada Olympiakos Başkanı Marinakis futbolcularına Fenerbahçe galibiyeti halinde prim sözü verdi.

Olympiakos başkanı Marinakis’ten Fenerbahçe maçı öncesi flaş karar!

Sabah'ın haberine göre; Yunan liginde AEK'yı 3-2 mağlup ettikleri karşılaşma öncesi takımı ziyaret ederek, "AEK ve Fenerbahçe'yi yenin, primi alın" demişti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Kanarya onu gönderip forvet alacak! Hedefteki isim ise... Kanarya onu gönderip forvet alacak! Hedefteki isim ise...
Olympiakos maçı öncesi yıldız isimden kötü haber! Olympiakos maçı öncesi yıldız isimden kötü haber!
F.Bahçe’de 3 eksik var! İşte Olympiakos maçı öncesi son durum F.Bahçe'de 3 eksik var! İşte Olympiakos maçı öncesi son durum
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör