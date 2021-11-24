Olympiakos başkanı Marinakis'ten Fenerbahçe maçı öncesi flaş karar!
UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. İki takım için de oldukça kritik öneme sahip olan bu maç öncesinde Yunan kulübünün başkanı Marinakis'ten flaş bir hamle geldi. İşte detaylar...
Olympiakos deplasmanında kazanarak grupta son maçlar öncesi daha iddialı hale gelmek isteyen Sarı-Lacivertliler'de futbolcular maça, 3-0 kaybettikleri ilk karşılaşma sonrası Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis'in İstanbul ile ilgili "Kendi şehrimiz" açıklamasının motivasyonuyla hazırlanıyor.
Türk futbolcular, rövanşı almaları gerektiğini tüm takıma anlatarak mücadelenin önemine dikkat çekiyor.
Futbolcular, mücadelede alınacak galibiyetin ligin ardından Avrupa'daki iddiayı güçlendirmesi açısından da hayli kritik olduğunu vurguluyor.
Kaptanlar, derbi havasından çıkılması için sürekli olarak takıma uyarılarda bulunuyor.
BAŞKAN MARINAKIS PRİM SÖZÜ VERDİ
Bu arada Olympiakos Başkanı Marinakis futbolcularına Fenerbahçe galibiyeti halinde prim sözü verdi.
Sabah'ın haberine göre; Yunan liginde AEK'yı 3-2 mağlup ettikleri karşılaşma öncesi takımı ziyaret ederek, "AEK ve Fenerbahçe'yi yenin, primi alın" demişti.
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