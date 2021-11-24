FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe'de 3 eksik var! İşte Olympiakos maçı öncesi son durum
UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Yunan ekibi Olympiakos'a konuk olacak. Sarı-lacivertli takım son maçlar öncesinde rakibini yenerek Avrupa Ligi'nde kalmak için avantaj elde etmek istiyor. Olympiakos ise son 2 maçından puanla ayrılamadı. Peki; 25 Kasım Perşembe günü Olympiakos deplasmanına çıkacak Fenerbahçe'de son durum ne? Eksik oyuncular kimler? İşte tüm detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Süper Lig'in 13. haftasındadi dev derbide Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek moral kazanan Fenerbahçe, Avrupa'da da zafer peşinde. Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki 5. maçında 25 Kasım Perşembe akşamı Yunan ekibi Olympiakos'a konuk olacak.
Yunanistan'ın Pire kentindeki Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadeleyi İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek.
Grupta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 5 puanla 3. sırada yer alıyor. İstanbul'da oynanan maçta Olympiakos'a 3-0 yenilen sarı-lacivertliler, yarın kazanarak rakibinden rövanşı almaya çalışacak.
Galatasaray derbisinde aldığı galibiyetle moral bulan Fenerbahçe, Olympiakos'a üstünlük kurması halinde puanını 8'e çıkaracak ve son hafta maçları öncesinde avantaj elde edecek. D Grubu'nda 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet sonucunda hanesine 6 puan yazdıran Olympiakos ise 2. basamakta bulunuyor.
FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK
Sarı-lacivertli ekipte 2 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Olympiakos'a karşı forma giyemeyecek. Tedavilerine devam edilen Altay Bayındır ile Enner Valencia, takımdaki yerlerini alamayacak. Takımla çalışmalara başlayan Luiz Gustavo'nun da kadroda yer alması beklenmiyor. Öte yandan derbinin kahramanı Mesut Özil de bu maçta forma giyemeyecek.
Ayrıca UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da müsabakada görev yapmayacak.
ZAJC KART SINIRINDA
Sloven oyuncu Miha Zajc ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Zajc, yarın üçüncü sarı kartını görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 9 Aralık'ta Eintracht Frankfurt ile yapılacak karşılaşmada oynayamayacak.
OLYMPIAKOS LİGİNDE LİDER
Yunanistan Birinci Futbol Ligi'nde sergilediği performansla dikkati çeken Olympiakos, namağlup liderliğini sürdürüyor. Oynadığı 10 maçta 8 galibiyet ve 2 beraberlik yaşayan Pire ekibi, hanesine 26 puan yazdırdı. En yakın rakibi AEK'nın 6 puan önünde bulunan Olympiakos, ligdeki son 5 maçını kazanmayı başardı.
Yunanistan ekibi Olympiakos'a konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 237. kez sahne alacak. Sarı-lacivertli futbol takımı, Avrupa'da oynadığı 236 karşılaşmada 87 galibiyet, 50 beraberlik ve 99 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 296 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 346 gol gördü.
AVRUPA LİGİ'NDE 123. KARŞILAŞMA
Fenerbahçe, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda 123. maçını oynayacak.
Daha önce UEFA Kupası olarak adlandırılan ve 2009-2010 sezonundan itibaren UEFA Avrupa Ligi ismiyle devam eden "Kupa 2"de 122 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertliler, 52 galibiyet, 29 beraberlik ve 41 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 166 kez ağları sarsan Fenerbahçe, kalesinde ise 158 gole engel olamadı.
PEREIRA İLE AVRUPA'DA 23. MAÇ
Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde Avrupa kupalarında 23. kez mücadele edecek.
Sarı-lacivertli ekip, Pereira ile Avrupa'da oynadığı 22 karşılaşmanın 10'unu kazandı, 7'sinde berabere kaldı, 5'inde sahadan mağlup ayrıldı. Bu maçlarda 31 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 26 gol gördü.
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